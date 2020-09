Zangrillo torna sui suoi passi: “Il coronavirus clinicamente morto? Un’espressione stonata” (Di venerdì 4 settembre 2020) Definire il Covid-19 un virus “clinicamente morto” è “un’espressione stonata”. A oltre tre mesi da quando si espresse in questi termini, Alberto Zangrillo fa parzialmente marcia indietro. In occasione del primo bollettino sulle condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato all’ospedale San Raffaele con un principio di polmonite bilaterale, il primario di Anestesia e rianimazione e medico personale dell’ex cavaliere ritratta in parte quanto detto a fine maggio riguardo al virus “che clinicamente non esiste più”. Parole che, all’epoca, provocarono lo “sconcerto” del Consiglio superiore di Sanità. “Esiste una quota rilevante di soggetti asintomatici-positivi, la larga maggioranza, ma in una situazione come quella che si ... Leggi su ilfattoquotidiano

