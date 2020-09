Zangrillo rivela: “Berlusconi ha opposto resistenza sul ricovero” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Ha sempre dei pensieri che esulano da quella che e’ l’urgenza del momento. Questa notte ho deciso di sottoporlo ad accertamenti obbligatori, poi e’ seguita la mia imposizione di ricoverarlo. Lui ha cercato di opporre resistenza, ma successivamente ha deciso di seguire il mio consiglio“. Lo ha detto Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, nel corso di ‘In Onda’ su La7 in merito al ricovero di Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus. Leggi su sportface

(Adnkronos) - Da qui, la scoperta del "blando coinvolgimento polmonare" e l'approfondimento diagnostico intorno a mezzanotte, che hanno consigliato il ricovero per un "soggetto a rischio, per età e pa ...Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele di Milano. Come riporta il Corriere della Sera, dagli esami ai quali il premier s’è sottoposto in Ospedale sarebbero emere “tracce di polmonite bil ...