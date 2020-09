Zangrillo: «Quando ho detto che il virus era clinicamente morto ho usato un tono stonato» (Di venerdì 4 settembre 2020) Ha colto l’occasione della conferenza stampa in cui ha parlato del bollettino clinico di Silvio Berlusconi dopo il ricovero al San Raffaele per il coronavirus. Alberto Zangrillo è tornato sulle sue dichiarazioni relative al virus fatte alla fine del mese di maggio, il 31 per la precisione, nel corso della trasmissione Mezz’ora in più condotta da Lucia Annunziata. LEGGI ANCHE > Il primario del San Raffaele dice che il coronavirus clinicamente non esiste più Zangrillo fa una parziale retromarcia sul coronavirus clinicamente morto In quella occasione, Zangrillo – primario delle terapie intensive del San Raffaele – aveva detto che il virus ... Leggi su giornalettismo

