Zangrillo è ottimista su Berlusconi: «Era asintomatico, poi ho rilevato un blando coinvolgimento polmonare» (Di venerdì 4 settembre 2020) «Un blando coinvolgimento polmonare» – così Alberto Zangrillo definisce l’elemento che ha convinto il San Raffaele a un ricovero per Silvio Berlusconi, dopo il tampone del 2 settembre a cui il cavaliere è risultato positivo. Questa mattina, il Corriere della Sera aveva parlato di una polmonite a uno stadio iniziale che aveva portato il medico dell’ex premier a convincerlo a ricoverarsi. LEGGI ANCHE > Tommaso Labate spiega che Berlusconi presenta tracce di polmonite bilaterale Bollettino Berlusconi, Zangrillo spiega che i polmoni sono coinvolti in maniera blanda «Il tampone era programmato – ha spiegato Zangrillo nella conferenza stampa di oggi -. Abbiamo ... Leggi su giornalettismo

TgLa7 : #Zangrillo: #Berlusconi non è in terapia intensiva. Ottimista per i prossimi giorni - zazoomblog : Berlusconi non è intubato e respira autonomamente Zangrillo ottimista - #Berlusconi #è int… - magi701 : #Zangrillo : Sono ottimista per guarigione #Berlusconi Io fossi nel vecchio porco non mi staccherei mai le mani da… - CassiopeaTeti76 : #Zangrillo ottimista sulle condizioni di Berlu. Fossi uomo una grattatina me la darei. - GPiziarte : Zangrillo è ottimista su Berlusconi: «Era asintomatico, poi ho rilevato un blando coinvolgimento polmonare» -

Ultime Notizie dalla rete : Zangrillo ottimista Zangrillo “Berlusconi non è intubato, situazione confortante”

MILANO (ITALPRESS) – “La situazione attuale è tranquilla e confortante, il ricovero si rende necessario per la sorveglianza, la tempestività di azione e l’attento monitoraggio”. Lo ha detto il profess ...

Silvio Berlusconi, Zangrillo: “blando coinvolgimento polmonare”

Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus, ad annunciarlo ieri il suo medico personale Alberto Zangrillo che ha detto: il presidente “È asintomatico, in isolamento a domicilio”. Il tampone, ha spieg ...

MILANO (ITALPRESS) – “La situazione attuale è tranquilla e confortante, il ricovero si rende necessario per la sorveglianza, la tempestività di azione e l’attento monitoraggio”. Lo ha detto il profess ...Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus, ad annunciarlo ieri il suo medico personale Alberto Zangrillo che ha detto: il presidente “È asintomatico, in isolamento a domicilio”. Il tampone, ha spieg ...