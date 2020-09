Zangrillo dica: se Covid-19 era 'clinicamente morto' perché Berlusconi è ricoverato per una polmonite? (Di venerdì 4 settembre 2020) Prima Briatore che ha cercato di nascondere il ricovero parlando di prostatite acuta tentando di far credere che già che c'era ha fatto un tampone dal quale era casualmente emerso che avesse anche il ... Leggi su globalist

emmecucchi : @twittanto2 @berlusconi Ciao Antonella! A me zangrillo non sta simpatico. Credo sia un po' egocentrico, però non pe… - ItaTvfan : Non mi preoccupa che #Berlusconi sia stato ricoverato al San Raffaelle, fra l'altro in una reggia..., mi preoccupa… - Filzi4 : Ah, ma allora #Zangrillo lo dica che stava facendo uno studio epidemiologico. #Berlusconi #sanraffaele - TheQ_continuum : @gianlucac1 Beh non basta che Zangrillo dica che era asintomatico perché lo sia, anzi... Anche perché oramai eviden… - ladyilaria : @VEventuali @netshort2000 e magari altri due sono in terapia intensiva... e magari se non si interviene i due diven… -

Ultime Notizie dalla rete : Zangrillo dica Zangrillo dica: se Covid-19 era 'clinicamente morto' perché Berlusconi è ricoverato per una polmonite? Globalist.it Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele per il Covid

Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dalla tarda serata di giovedì 3 settembre. Secondo quanto risulta al Corriere, dalla Tac emergono tracce di una polmonite bilaterale ...

Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele per polmonite bilaterale

Mentre lui è ricoverato al San Raffaele sotto le cure dell'amico Zangrillo, l'account social di Silvio Berlusconi ha sfornato a ritmo industriale nuovi post per promuovere Stefano Caldoro, il candidat ...

Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dalla tarda serata di giovedì 3 settembre. Secondo quanto risulta al Corriere, dalla Tac emergono tracce di una polmonite bilaterale ...Mentre lui è ricoverato al San Raffaele sotto le cure dell'amico Zangrillo, l'account social di Silvio Berlusconi ha sfornato a ritmo industriale nuovi post per promuovere Stefano Caldoro, il candidat ...