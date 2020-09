Zangrillo: 'Berlusconi è un soggetto a rischio ma sono ottimista' (Di venerdì 4 settembre 2020) "Il 2 settembre Berlusconi viene sottoposto a un tampone programmato perche' aveva soggiornato in luoghi che erano risultato endemici. Abbiamo rilevato una positivita' in un soggetto asintomatico, ... Leggi su globalist

mante : Berlusconi 'è asintomatico e resta in regime di isolamento . 'Tale controllo era programmato in considerazione del… - dellorco85 : Berlusconi oggi: 'Sto abbastanza bene, non ho più febbre né dolori'. Azz... eppure ieri Zangrillo diceva che era 'a… - Davide : «Non ho più febbre e dolori», ha detto Berlusconi. Prosegue il dramma medico e umano del dott. Zangrillo, secondo c… - BeltramoPaolo : RT @VujaBoskov: qualcuno convinto che per avere tutti giocatori di squadra sempre disponibili basta assumere medico che dice che infortuni… - pieromaini : @NaniPuffo beh, non so se Zangrillo ha ragione o no, comunque Berlusconi è a rischio anche con carica virale ridott… -