Zangrillo: “Berlusconi paziente a rischio per età e patologie ma quadro confortante” (Di venerdì 4 settembre 2020) Milano, 4 set – “Il ricovero di Silvio Berlusconi è stato necessario perché considerato paziente a rischio per età e per le patologie pregresse che sono a tutti noi note. Ma la situazione è tranquilla e confortante. Non è intubato e respira autonomamente“. Così il professor Alberto Zangrillo, primario del reparto di terapia intensiva del San Raffaele e medico curante dell’ex premier, fa il punto nel bollettino sulle condizioni del leader di Forza Italia, ricoverato per un principio di polmonite bilaterale da Covid-19. Zangrillo non smentisce quindi le anticipazioni stampa sul quadro clinico ma nega che Berlusconi sia in ossigenoterapia. L’ex Cavaliere non è in terapia intensiva e si trova al sesto piano del ... Leggi su ilprimatonazionale

