«Zaia smantella la sanità pubblica». Blitz degli attivisti climatici in Regione (Di venerdì 4 settembre 2020) Un vero e proprio abbordaggio al cuore del potere leghista del Veneto: palazzo Balbi. Una trentina di attiviste e di attivisti del Climate Camp ha preso d’assalto su piccole imbarcazioni la sede della Giunta regionale del Veneto. I giovani, in tuta bianca e tutti rigorosamente con la mascherina sul viso, sono riusciti ad entrare dalla porta che si affaccia sul Canal Grande e che, al contrario dell’ingresso principale, non è sorvegliata dalla polizia. Per tutta la mattinata, gli attivisti climatici … Continua L'articolo «Zaia smantella la sanità pubblica». Blitz degli attivisti climatici in Regione proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Zaia smantella 260 richiedenti asilo positivi a Treviso, Zaia: «Centro di accoglienza va smantellato» triestecafe.it Taglio dei parlamentari al voto, Tony Mori (FdI): io voto No, un parlamento “ridotto” sarebbe lontano dai cittadini e dai territori

Tony Mori, candidato nel Vicentino per Fratelli d’Italia “per Luca Zaia presidente” al consiglio regionale del Veneto, interviene con una posizione non allineata nel nostro dibattito sul referendum co ...

Tony Mori, candidato nel Vicentino per Fratelli d’Italia “per Luca Zaia presidente” al consiglio regionale del Veneto, interviene con una posizione non allineata nel nostro dibattito sul referendum co ...