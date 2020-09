Warren Buffett investe in Giappone. Vi basta il suo ‘buy’ per puntare su Toyota, Nissan, Honda? (Di venerdì 4 settembre 2020) di Carblogger Toyota, Nissan e Honda, se avete soldi da spendere e annusate l’aria forse siete pronti a scommetterci su. Me lo fa pensare uno che si chiama Warren Buffett, il mitico finanziere venuto da un posto sperduto coma Omaha nel Nebraska e diventato uno degli uomini più ricchi del mondo con investimenti occhiuti e previsioni azzeccate, oltre a spese personali ridotte all’osso (cose tipo niente carta di credito, niente macchine nuove ma solo vecchi suv e prime colazioni da meno di 4 dollari a un drive da McDonald’s, guardate qui per credere). Buffett ha compiuto 90 anni il 30 agosto scorso e si è regalato un investimento da circa 6 miliardi di dollari comprando partecipazioni azionarie dei cinque principali colossi commerciali ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattoblog : Warren Buffett investe in Giappone. Vi basta il suo ‘buy’ per puntare su Toyota, Nissan, Honda? - ruiciccio : RT @BCadoria: @lenuccia82 @AlvisiConci io che sono un potere forte e prendo i soldi da Soros, posso andare da Warren Buffett e dirci 'barbo… - Gemelli_Amber : RT @mattevallero: Warren Buffett colpisce ancora... Oggi in edicola la mia rubrica IL CAPITALE sul quotidiano La Verità! -