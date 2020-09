Wanda Nara: “Io e i bambini stiamo bene, siamo risultati negativi al Covid-19” (Di venerdì 4 settembre 2020) Mauro Icardi, come riferito nei giorni scorsi, è tra i calciatori del Paris Saint-Germain risultati positivi al Covid-19. In molti si sono chiesti come stia la famiglia dell’ex attaccante dell’Inter e a tranquillizzare tutti ci ha pensato la moglie dell’argentino, Wanda Nara. La showgirl, infatti, ha chiarito la sua situazione attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “stiamo tutti bene. Il mio risultato è negativo, come quello dei bambini. Grazie per il tanto amore e la preoccupazione”. Leggi su sportface

