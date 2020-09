Wanda Nara, il bikini mostra un super decollete – Foto (Di venerdì 4 settembre 2020) Wanda Nara prosegue le sue vacanze. Il selfie dell’argentina è bollente, il bikini lascia ben poco all’immaginazione Wanda Nara sempre più bella e conturbante. La showgirl argentina, moglie di Mauro Icardi, dopo aver informato i suoi follower di essere negativa al Covid-19, si è mostrata in tutto il suo splendore. Wandita, il cui marito è risultato positivo al Coronavirus, ha deliziato i suoi fan su Instagram con una Foto in bikini. Sullo sfondo una piscina, lì dove vi sono anche dei salvagente gonfiabili, uno a forma di fenicottero. In primo piano, ovviamente, lei, la bionda argentina amatissima dagli italiani. Il primo piano è d’impatto, perché la donna indossa solo un ... Leggi su bloglive

