Volkswagen Golf GTI - Lode alle hot hatch - VIDEO (Di venerdì 4 settembre 2020) In un mondo automobilistico che procede spedito verso lelettrificazione, una hot hatch vecchia scuola, mossa da un semplice motore turbobenzina, non può che far venire i lucciconi agli occhi di chi, nonostante tutto, ama ancora stringere un volante tra le mani. Specie se lauto in questione è lottava generazione della Volkswagen Golf GTI, colei che nel 1975 ha inventato la categoria delle compatte sportive.Cattiva ma non troppo. Sono passati più di quarant'anni ma, in fondo, il significato intrinseco delle tre magiche letterine non cambia: la Golf GTI, da sempre, è un'auto con cui ti puoi divertire, ma anche spostarti comodamente quando non hai voglia di stabilire un nuovo record nel tragitto casa-ufficio. Anche per questo la sportività è soffusa, non urlata. Fuori, ecco ... Leggi su quattroruote

