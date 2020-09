Volkswagen Golf - A listino le versioni elettrificate eTSI, eHybrid e GTE (Di venerdì 4 settembre 2020) La gamma della Volkswagen Golf arriverà a comprendere cinque varianti elettrificate. Tra le mild hybrid, alla 1.5 eTSI da 150 CV già in commercio si aggiunge ora la 1.0 eTSI da 110 CV, ed è prevista anche una ''via di mezzo'' da 131 CV non ancora introdotta a listino. Al contempo, è iniziata la vendita di altre due versioni con tecnologia plug-in: la eHybrid e la GTE. Le eTSI sono disponibili con prezzi compresi tra i 28.800 e i 33.200 euro, mentre le eHybrid e GTE sono offerte rispettivamente a partire da 38.100 e 43.400 euro. Tre step di potenza. Le Golf eTSI con sistema mild hybrid adottano di serie il cambio automatico Dsg a sette ... Leggi su quattroruote

quattroruote : #Volkswagen #Golf, a listino nuove varianti mild hybrid e le plug-in: tutti i prezzi delle ibride ----->… - markus_auto : Volkswagen Golf 8 GTI, la prova della nuova sportiva tuttofare ... - infoiteconomia : Volkswagen Golf prova, scheda tecnica, opinioni e dimensioni 2.0 TSI GTI DSG - infoiteconomia : Volkswagen Golf GTI: prezzo, interni, motore, prestazioni e primo contatto su strada - - infoiteconomia : Promozione Volkswagen Golf 8 e-TSI, perché conviene e perché no -