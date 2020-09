Viviana Parisi, il fratello: “Basta fango, mia sorella era credente non pazza” (Di venerdì 4 settembre 2020) In un’intervista il fratello di Viviana Parisi, Roberto, smentisce le voci secondo cui la sorella stesse vivendo in uno stato di psicosi. In questi ultimi giorni, specie sui giornali, ha preso corpo l’ipotesi che Viviana Parisi possa aver commesso un omicidio-suicidio. Tale visione della tragedia di Caronia è dovuta ai documenti riguardanti i ricoveri trovati … L'articolo Viviana Parisi, il fratello: “Basta fango, mia sorella era credente non pazza” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

