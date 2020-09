Viviana e Gioele: un mese dopo il ricordo struggente di Daniele Mondello (Di venerdì 4 settembre 2020) È passato un mese e un giorno dalla scomparsa di Viviana Parisi e il figlio di 4 anni Gioele. Entrambi si trovavano a bordo di una Opel sul tratto auostradale A20 Messina-Palermo quando, dopo un tamponamento in galleria, si sono perse le tracce di entrambi all’altezza dei boschi Caronia. Il corpo di Viviana è stato ritrovato nel pomeriggio dell’8 agosto, vicino ad un traliccio dell’Enel, i suoi resti martoriati dall’azione climatica e degli animali selvatici. Per il piccolo Gioele c’è stato da aspettare ancora diversi giorni, finché i suoi resti sono stati ritrovati sparpagliati in una fitta boscaglia a centinaia di metri dalla madre. Un dramma, quello di Caronia, che è assetato di risposte, una famiglia, distrutta e ... Leggi su thesocialpost

Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: Viviana e Gioele, nuovi esami sull'auto e sul luogo dell'incidente: nominati i consulenti - MirellaDeG : Viviana e Gioele ?? Daniele ti vogliamo bene. - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: @TerlizziGerardo Tg38 online Chiediamo alle forze dell'ordine di Polizia e Carabinieri la verita' sulla morte di Vivi… - GazzettaDelSud : Viviana e Gioele, nuovi esami sull'auto e sul luogo dell'incidente: nominati i consulenti - LiveSicilia : Viviana e Gioele, indagine sull'incidente. -