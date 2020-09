“Vita in diretta estate”, Andrea Delogu si sente poco bene e Marcello Masi le va in soccorso (Di venerdì 4 settembre 2020) “Vita in diretta estate” sta per terminare e i due conduttori, Marcello Masi e Andrea Delogu non si faranno di certo dimenticare molto presto. Sono stati una bella coppia lavorativa , sempre rispettosi, affiatati ma anche così simpatici da prendersi reciprocamente in giro, stare allo scherzo e riderci su. Non si sono mai “pestati i piedi” e di questo il pubblico, sia quello presente in studio che quello da casa, se ne è accorto. Andrea Delogu si sente male e Marcello Masi corre in suo soccorso Durante la puntata di ieri, Andrea Delogu era un po’ sotto tono perché si sentiva ... Leggi su baritalianews

