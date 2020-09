Visco: “Il Pil italiano è tornato ai livelli di 30 anni fa, occorre togliere ostacoli all’innovazione” (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Governatore della Banca d’Italia è intervenuto all’Esof di Trieste mettendo in guardia sul ranking del nostro paese: il più basso dell’OCSE Leggi su lastampa

LaStampa : Il Governatore della Banca d’Italia è intervenuto all’Esof di Trieste mettendo in guardia sul ranking del nostro pa… - Agenzia_Italia : Visco: il Pil è tornato ai livelli del 1993, ora è il tempo di innovare - g_tof : RT @f_ronchetti: Il governatore della Banca d'Italia #Visco: negli ultimi 30 anni l'Italia non ha innovato. Le priorità siano istruzione e… - Carlo_A_Macc : RT @giuseppe_masala: Oggi Ignazio Visco è intervenuto all'Esof di Trieste e nel suo discorso ha ammonito:<<Il Pil italiano è tornato indiet… - DCanzoniere : Visco: Pil tornato ai livelli di 30 anni fa e non è solo colpa del Covid - Il Sole 24 ORE @sole24ore -