Vietato far entrare gli animali nell'ascensore: 'Possono trasmettere il coronavirus'. Scoppia la polemica (Di venerdì 4 settembre 2020) 'Vietato l'ingresso agli animali perché potrebbero essere venuti in contatto con rifiuti contaminati da Covid 19' e quindi trasmettere il Il divieto appare su un cartello affisso vicino agli ascensori ... Leggi su leggo

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Ancona, vietato far entrare gli animali nell'ascensore: «Possono trasmettere il #coronavirus». Scoppia la polemica https://t.… - cris_strega : RT @leggoit: #Ancona, vietato far entrare gli animali nell'ascensore: «Possono trasmettere il #coronavirus». Scoppia la polemica https://t.… - leggoit : #Ancona, vietato far entrare gli animali nell'ascensore: «Possono trasmettere il #coronavirus». Scoppia la polemica - xeggjoonx : IMPORTANTE non riesco a far partire il memories 2019 né sul computer né sulla tv. mi dice che è vietato per codice… - AvvBiancoNero : @Skysurfer72 @pol2187 hanno anche un bel problemino con la proprietà e con il neo acquisto juventino: vietato far v… -

Ultime Notizie dalla rete : Vietato far Ancona, vietato far entrare gli animali nell'ascensore: «Possono trasmettere il coronavirus». Scoppia la polemica Leggo.it Ancona, vietato far entrare gli animali nell'ascensore: «Possono trasmettere il coronavirus». Scoppia la polemica

«Vietato l'ingresso agli animali perché potrebbero essere venuti in contatto con rifiuti contaminati da Covid 19» e quindi trasmettere il coronavirus. Il divieto appare su un cartello affisso vicino a ...

"Chat scuola vietate a mamme e nonne", il post del sindaco è un trionfo

Riparte la scuola e si riaccendono le famigerate chat whatsapp che raggruppano i genitori. Un assist d'oro per Gigi Littarru, sindaco della cittadina sarda di Desulo, che pubblica su Facebook un'ordin ...

«Vietato l'ingresso agli animali perché potrebbero essere venuti in contatto con rifiuti contaminati da Covid 19» e quindi trasmettere il coronavirus. Il divieto appare su un cartello affisso vicino a ...Riparte la scuola e si riaccendono le famigerate chat whatsapp che raggruppano i genitori. Un assist d'oro per Gigi Littarru, sindaco della cittadina sarda di Desulo, che pubblica su Facebook un'ordin ...