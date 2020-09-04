Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2020 ore 08:15 (Di venerdì 4 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2020 ORE 07:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. ATTENZIONE SULLA Roma TARQUINIA, PERSONALE SU STRADA PER LAVORI TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD IN DIREZIONE TARQUINIA IN ENTRATA A Roma SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR VERGATA E L’ALLACCIO COL RACCORDO. STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA SAXARUBRA E VIA DUE PONTI VERSO CORSO FRANCIA, SEMPRE SULLA FLAMINIA PER LAVORI TRA LABARO E PRIMA PORTA SENSO UNICO ALTERNATO NEI TRATTI A DOPPIO SENSO DI MARCIA ANCORA LAVORI NELLA PROVINCIA DI LATINA, RESTRINGIMENTO ... Leggi su romadailynews
virginiaraggi : Oggi vi parlo di un quartiere periferico della città: siamo a Malafede, a sud di Roma. Stiamo realizzando una roton… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2020 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2020 ore 07:30: VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2020 ORE… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2020 ore 19:15: Astral infomobilità Buonasera e ben… -
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