Veronica Lario: "Silvio si affidi ai medici e segua le terapie. È la cosa più giusta da fare" (Di venerdì 4 settembre 2020) “Non serve che unisca la mia voce al coro di auguri”. Veronica Lario mantiene la sua riservatezza e preferisce non commentare pubblicamente quanto sta accadendo in queste ore a casa Berlusconi. I figli Luigi e Barbara sono risultati positivi al covid, così come l’ex marito Silvio. Il quotidiano La Stampa riporta alcune sue frasi, pronunciate con chi le ha parlato. “La cosa più giusta da fare, in questo frangente, È affidarsi con la massima fiducia alle terapie, seguire scrupolosamente le indicazioni dei medici. Non sono un medico e non ho competenze specifiche, ma ci sono ancora troppi aspetti di questa malattia che vanno capiti. La sola certezza ... Leggi su huffingtonpost

