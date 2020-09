‘Venezia 77’, Beatrice Valli, Cecilia Rodriguez, Natalia Paragoni e non solo: ecco tutti i look del terzo red carpet! (Di venerdì 4 settembre 2020) Continua la parata di abiti lunghi, sgargianti e appariscenti sul palcoscenico della 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, dove da qualche giorno si stanno alternando volti noti della televisione, del cinema e del web. Ormai da qualche anno infatti gli sponsor di abiti e gioielli scelgono di avere a loro fianco, in questi giorni in cui si accendono le luci sul cinema ma anche sulla moda, soprattutto gli influencer. Così, dopo l’arrivo di Giulia De Lellis, che con suo abito in tulle lilla ha incantato il lido e quello di Elodie, che per la prima volta a Venezia insieme al suo Marracash ha lasciato tutti senza parole con il suo abito argentato firmato Versace, oggi ad approdare sul red carpet sono state tra le altre Beatrice Valli e Cecilia Rodriguez. L’ex corteggitrice ... Leggi su isaechia

repubblica : Venezia 77, 'Padrenostro' Favino: 'Salvini alla prima? Non l'abbiamo invitato, ma il film non è manipolabile' [aggi… - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 #CerimoniadiApertura #Venezia77 'Dichiariamo ufficialmente aperta la 77.a Mostra Internazionale… - RaiNews : 'Ho lavorato di istinto, 'The human voice' per me è stato un esperimento di libertà' #PedroAlmodóvar #Venezia77 - mbaudino : RT @raimovie: Intervista a Chaitanya Tamhane e Aditya Modak, regista e attore di #TheDisciple realizzata da Alessandro Bignami #Venezia77 @… - cornelliattilio : RT @fai_cisl: #Venezia77 anche #FaiCisl sbarca alla 77^ #MostradelcinemadiVenezia con il #premio tematico “#Persona, #lavoro, #ambiente”, c… -

