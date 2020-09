Veneto: picco di contagi da Covid 19, 373 nuovi casi (Di venerdì 4 settembre 2020) Nuovo picco di contagi in Veneto: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 373 nuovi casi di coronavirus. Secondo quanto emerge dal bollettino regionale, circa 45 sono relativi ai test effettuati a metà agosto, mentre 121 contagi sono conteggiati a Treviso, per la maggior parte collegati ad uno stabilimento avicolo. Gli attualmente positivi nella regione risultano dunque 2.780, mentre i nuovi decessi sono 3. Napoli, due giovani positivi fuggono dall'ospedale Loreto Mare I due giovani, fuggiti durante la notte, sono stati prontamente rintracciati dalle forze dell'ordine e riportati al Covid Center di Loreto Mare. Sul dato delle ultime 24 ore pesano anche i numerosi test effettuati da laboratori ... Leggi su blogo

Nicola01915145 : RT @O_Strunz: #Coronavirus, picco di contagi in #Veneto: 373 casi e 3 morti nelle ultime 24 ore. Consiglierei a #Zaia di utilizzare il M.O.… - WelfareNetwork : Picco di contagi da Covid 19, 373 nuovi casi in 24 ore NEL VENETO - O_Strunz : #Coronavirus, picco di contagi in #Veneto: 373 casi e 3 morti nelle ultime 24 ore. Consiglierei a #Zaia di utilizza… - oslaz : Covid, picco di contagi: sono 1.733. Impennata per Campania, Toscana e Veneto - tusciaweb : Coronavirus, picco di contagi in Veneto con 373 nuovi casi Venezia - Coronavirus, picco di contagi in Veneto con 3… -