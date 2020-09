Veneto, Lorenzoni, Pd, positivo al Covid. "Continuerò campagna elettorale da remoto" (Di venerdì 4 settembre 2020) ''Sono risultato positivo al tampone fatto questa mattina''. Lo rende noto il candidato presidente del centrosinistra Arturo Lorenzoni , che assicura: ''Sto bene, Continuerò la campagna elettorale da ... Leggi su quotidiano

