Veneto, il candidato del centrosinistra è positivo al Covid. E Zaia (oltre il 70%) rinuncia agli spazi tv (Di venerdì 4 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 4 settembreIl candidato presidente del Veneto per il centrosinistra, Arturo Lorenzoni, è risultato oggi positivo al Coronavirus. In mattinata era prevista una conferenza stampa (poi saltata) con Nicola Zingaretti. Prima dell’incontro con il segretario del Pd ma il candidato aveva una leggera febbre. Da qui il tampone e la scoperta della positività. «Sono risultato positivo al tampone fatto questa mattina», ha raccontato lo stesso Lorenzoni. «Sto bene, continuerò la campagna elettorale da remoto con incontri in teleconferenza. Cautelativamente devo stare a casa. Come richiesto dalle autorità sanitarie, invito tutte le persone che mi hanno incontrato nell’arco degli ultimi 5 ... Leggi su open.online

