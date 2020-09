Veneto, il candidato del centrosinistra alle Regionali Lorenzoni è positivo (Di venerdì 4 settembre 2020) Il candidato presidente del centrosinistra della regione Veneto Arturo Lorenzoni è positivo al Coronavirus. A riferirlo è lui stesso: “Ho fatto il tampone questa mattina – ha detto – Sto bene, continuerò la campagna elettorale da remoto con incontri in teleconferenza. Cautelativamente devo stare a casa. Come richiesto dalle autorità sanitarie, invito tutte le persone che mi hanno incontrato nell’arco degli ultimi 5 giorni a rivolgersi agli uffici delle rispettive aziende sanitarie per sottoporsi a tampone”. La carica virale di Lorenzoni, secondo gli esami effettuati, sarebbe bassa. Secondo fonti vicine al candidato presidente del Veneto, l’esponente di ... Leggi su tpi

