Vaccinazione antinfluenzale: si parte a inizio ottobre, tra mille dubbi (Di venerdì 4 settembre 2020) Una mossa annunciata negli scorsi mesi, e confermata ora dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della determina Aifa che autorizza l'aggiornamento della composizione dei vaccini per la stagione ... Leggi su repubblica

repubblica : Vaccinazione antinfluenzale: si parte a inizio ottobre, tra mille dubbi - fable80 : Il #Covid_19 dà, il Covid-19 toglie. Bassetti insultato dagli stessi che lo osannavano perché dice un'ovvietà, cioè… - LauraValli : RT @Acidelius: Che la vaccinazione antinfluenzale favorirebbe la diagnosi differenziale dalla Covid-19, è una ???????????? ???????????????? - IvaRuffo : RT @SanofiIT: Alleanza e progettualità. L’importanza della vaccinazione antinfluenzale è una partita che riguarda tutti, nessuno escluso. C… - HelpConsumatori : RT @sabrybergamini: #Vaccinazione #antinfluenzale, Aifa: anticiparla a inizio ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazione antinfluenzale

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, in conferenza stampa ha fatto il punto sui tamponi. Due le prossime mosse della regione, far partire una campagna di vaccinazione e moltiplicare il nume ...La campagna di vaccinazione antinfluenzale quest’anno inizierà prima del solito, per cercare di prepararci al meglio ad una possibile seconda ondata di Covid. Una mossa annunciata negli scorsi mesi, e ...