Usa, un Antifa ucciso dalla polizia durante l’arresto: era sospettato dell’omicidio di un sostenitore di Trump (Di venerdì 4 settembre 2020) Michael Reinoehl, 48 anni, indagato per l’uccisione di un sostenitore di Trump, Aaron Danielson, durante gli scontri scoppiati la scorsa settimana a Portland, è stato ucciso dagli agenti di polizia mentre effettuavano il suo arresto. Lo riferiscono diversi media fra cui New York Times e Bbc citando fonti ufficiali. Il mandato per la cattura era stato emesso giovedì scorso, e Reinoehl era stato localizzato a Lacey, Washington, a circa 193 km a nord di Portland. Il tenente Ray Brady dell’ufficio dello sceriffo della contea di Thurston ha detto che il ricercato dalle forze dell’ordine era uscito da un appartamento ed era salito su un veicolo. «Mentre cercavano di arrestarlo, ci sono stati colpi di arma da fuoco», ha riferito il tenente. Reinoehl, che ... Leggi su open.online

