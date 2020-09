Usa, ucciso l’uomo sospettato dell’omicidio del sostenitore di Trump (Di venerdì 4 settembre 2020) Michael Reinoehl, un attivista antifascista, è stato identificato come l’autore degli spari che hanno ucciso un manifestante di estrema destra La polizia statunitense ha ucciso a colpi d’arma da fuoco un attivista antifascista durante la sua denuncia per il presunto omicidio di un estremista di destra lo scorso fine settimana a Portland, Oregon. Michael Reinoehl, … L'articolo Usa, ucciso l’uomo sospettato dell’omicidio del sostenitore di Trump proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

