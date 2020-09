Usa, sospesi 7 agenti per il caso Prude| Biden incontra la famiglia di Blake (Di venerdì 4 settembre 2020) Gli Stati Uniti nel cuore delle polemiche razziste tra il caso di Daniel Prude e quello di Jacob Blake nel pieno della campagna elettorale I temi razziali infuocano la campagna elettorale negli Stati Uniti. Non si placano gli episodi di violenza da parte della polizia nei confronti degli afroamericani. Dopo il caso Floyd che ha … L'articolo Usa, sospesi 7 agenti per il caso Prude Biden incontra la famiglia di Blake proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

New York, 04 set 01:20 - (Agenzia Nova) - Il sindaco di Rochester, nello Stato di New York, ha sospeso i sette agenti coinvolti nella morte di Daniel Prude, un afroamericano di 41 anni morto per asfis ...