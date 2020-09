Usa, sentenza Snowden: “Dopo 7 anni mai avrei immaginato di trionfare in Usa” (Di venerdì 4 settembre 2020) Negli Usa torna a far parlare la famosa e storica sentenza contro Edward Snowden: qualcuno, dopo 7 anni, gli ha dato ragione. Il caro e buon Edward Snowden. Un professionista informatico, un ragazzo in apparenza molto timido (come si era definito lui stesso), eppure con un coraggio da vendere. Lo stesso coraggio che ha dovuto mettere in campo, defilandosi tra pc ed e-mail, nel suo posto di lavoro al servizio degli Stati Uniti d’America. Più che degli Usa, Snowden faceva parte di un gruppo di informatici che lavorava la National Security Agency (Nsa). Una carriera avviata, un “posto sicuro”. Eppure, dopo un periodo abbastanza lungo, Edward ha affrontato il “mostro”, portando alla luce e divulgando verso tutta l’opinione pubblica delle sconcertanti verità ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Usa sentenza Privacy: Reynders, lavoriamo con Usa per nuove norme - Europa Agenzia ANSA Aveva ragione Snowden! Tribunale USA giudica illegale la massiccia raccolta di dati da parte della NSA

La corte ha stabilito che il programma ha violato le leggi sulla sorveglianza degli Stati Uniti e "potrebbe aver violato" il quarto emendamento alla Costituzione Ieri una corte d'appello federale degl ...

Snowden:corte Usa,programma Nsa illegale

WASHINGTON, 4 SET - Sette anni dopo le rivelazioni dell'ex agente della National Security Agency (Nsa) Edward Snowden sulla sorveglianza di massa delle telefonate degli americani, una corte d'appello ...

