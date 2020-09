USA, delude la crescita degli occupati ad agosto (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – Un po’ deludente la creazione di posti di lavoro in USA ad agosto dopo il buon dato di luglio. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione è sceso all’8,4% dal 10,2% precedente e risulta inferiore al consensus che indicava un 9,8%. Sono stati creati, tuttavia, 1,371 milioni di posti di lavoro nei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che a luglio erano state create 1,7 milioni di buste paga. Il dato sugli occupati, più osservato dle tasso di disoccupazione, è peggiore del consensus che indicava un aumento di 1,4 milioni di posti di lavoro. La crescita è sotto le attese soprattutto nel settore privato, come già anticipato dal report di ADP, essendo stati ricreati solo 1,027 milioni di posti di lavoro (era ... Leggi su quifinanza

pippomec : @Miss_FrancyM Mio padre lo usa tantissimo: ci cucina carne, pane, pesce... purtroppo non è un termoventilato ma ris… - RadioItaliaIRIB : Ancora Consiglio sicurezza delude Usa: no a sanzioni contro Iran - moneypuntoit : ?? Stati Uniti: occupazione ADP delude ad agosto ?? - RadioItaliaIRIB : Podcast di 2 settembre 1-Ue: Usa non possono innescare il ritorno delle sanzioni Onu all'Iran,2-Ancora Consiglio si… - RadioItaliaIRIB : Ancora Consiglio sicurezza delude Usa: no a sanzioni contro Iran -

Ultime Notizie dalla rete : USA delude USA, delude la crescita degli occupati ad agosto Il Messaggero USA, delude la crescita degli occupati ad agosto

(Teleborsa) - Un po' deludente la creazione di posti di lavoro in USA ad agosto dopo il buon dato di luglio. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione è sceso ...

Usa, Adp: deludono le nuove assunzioni registrate ad agosto

La crescita posti di lavoro nel settore privato negli Stati Uniti ha deluso le aspettative ad agosto: è quanto emerge dal rapporto ADP, i cui conteggi sul lavoro sono stati ampiamente diversi da quell ...

(Teleborsa) - Un po' deludente la creazione di posti di lavoro in USA ad agosto dopo il buon dato di luglio. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione è sceso ...La crescita posti di lavoro nel settore privato negli Stati Uniti ha deluso le aspettative ad agosto: è quanto emerge dal rapporto ADP, i cui conteggi sul lavoro sono stati ampiamente diversi da quell ...