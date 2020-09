Usa 2020, i giovani dem voteranno per Biden? «Parla solo agli iscritti della sua pagina Facebook. Deve guardare oltre» – L’intervista (Di venerdì 4 settembre 2020) Joshua Harris-Till racconta che quando stava valutando se correre per la presidenza degli Young Democrats of America, i giovani del partito democratico negli Stati Uniti, ricevette una telefonata direttamente da Barack Obama che lo incoraggiò a candidarsi. All’epoca era presidente del ramo dell’Oklahoma, lo Stato in cui è nata l’ex candidata dem alla Casa Bianca, Elizabeth Warren. Oggi invece, a 30 anni, ne è il presidente nazionale. Sembra essere la persona giusta per capire se è vero, come dicono i sondaggi, che i Millenials e i GenZers americani – che oggi rappresentano un terzo degli elettori – si sentono più coinvolti in queste elezioni rispetto al 2016 e se davvero propendono per Biden. Sopratutto chi tra loro aveva giurato eterna fedeltà agli esponenti ... Leggi su open.online

