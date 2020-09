Uomini e Donne, Sonny e Sara si sono lasciati? Tutti gli indizi (Di venerdì 4 settembre 2020) Coppia stabile e affettuosa nata a Uomini e Donne quella di Sonny Di Meo e Sara Shaimi che secondo alcuni rumors starebbero passando un momento di distacco. I due non appaiono sui social insieme da qualche giorno e questo avrebbe fatto preoccupare i followers della coppia che temono un addio. Preoccupato dai tanti messaggi dei fans Sonny ha deciso di tranquillizzare chi dubita che il rapporto con Sara sia andato in crisi. I due stanno ancora insieme, si vogliono molto bene e il loro incontro nato nello studio di Uomini e Donne in un periodo non facile per il programma è stato voluto e non solo determinato dalla voglia di visibilità. Dalla scorsa Primavera Sonny e Sara hanno trascorso molto tempo insieme ... Leggi su quotidianpost

