Uomini e Donne: Nicola rifiuta l’esterna con Valentina, i dettagli dell’ultima registrazione (Di venerdì 4 settembre 2020) Si vociferava di un incontro tra i due in questi giorni, ma ecco la verità direttamente dall’ultima registrazione del programma Uomini e Donne: Valentina ci riprova con Nicola Le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne sono già iniziate. La curiosità più grande del pubblico era sapere come è andata avanti la frequentazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (tra loro ben 45 anni di differenza). Ebbene, appena tornata in studio (uno studio completamente rinnovato) Gemma ha avuto di che lamentarsi di Nicola, i due hanno litigato furiosamente e la frequentazione si è interrotta. Ma Valentina Autiero, che nella scorsa stagione aveva ammesso di essere molto ... Leggi su kontrokultura

