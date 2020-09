Uomini e Donne: ecco le foto dello studio rinnovato della nuova stagione (Di venerdì 4 settembre 2020) Lo studio del programma di Maria De Filippi è stato completamente rinnovato. ecco le prime foto Uomini e Donne: lo studio completamente rinnovato della nuova stagione Lunedì 7 settembre tornerà su Canale 5 il consueto appuntamento con Uomini e Donne, sempre dal lunedì al venerdì e sempre alle 14.45. Come sapete bene il dating show condotto da Maria De Filippi è registrato, quindi le prime registrazioni sono già iniziate, in particolare il 27 agosto, e sono già successe molte cose. Ma la cosa che ha stupito tutti è stata il rinnovamento dello studio. Dopo tanti anni in uno ... Leggi su kontrokultura

