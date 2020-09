‘Uomini e Donne’, ecco la foto anteprima del nuovo studio totalmente rivoluzionato! (Di venerdì 4 settembre 2020) Uno studio completamente rivoluzionato, è quello che vedremo a Uomini e Donne nella nuova stagione televisiva, al suo esordio il prossimo 7 settembre. A causa della normativa anti-Covid, lo staff di Maria De Filippi ha deciso di organizzare meglio gli spazi dedicati a Trono Classico e Trono Over, che si concentreranno in una contestuale puntata e non saranno più divisi in giorni differenti. Tanta la curiosità sulle novità in atto, anticipate nel corso della prima registrazione del dating show di Canale 5, ma sono stati i colleghi di DavideMaggio.it a svelare in anteprima l’immagine dell’inedito studio: Sul noto portale si legge, poi: Il Covid e la decisione di unificare Trono Classico e Segmento Over hanno portato ad un’inevitabile rivoluzione dello studio di Uomini e ... Leggi su isaechia

