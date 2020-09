Uomini e Donne, anticipazioni: il “triangolo” Gemma-Sirus-Valentina al centro della scena (Di venerdì 4 settembre 2020) Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne con protagonisti, come di consueto, sia i nuovi tronisti del trono classico che le dame ed i cavalieri del trono over. Le anticipazioni, come di consueto, ci giungono dalle valide talpe del VicoloDelleNews. Uomini e Donne, Gemma Galgani battibecca ancora con Sirius e... L'articolo Uomini e Donne, anticipazioni: il “triangolo” Gemma-Sirus-Valentina al centro della scena proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

