Ungheria, nuove misure anti Covid: tutte le informazioni presso l’Ambasciata italiana (Di venerdì 4 settembre 2020) Il comunicato dell’Ambasciata italiana di Budapest del 31 agosto, di cui l’Ambasciatore Massimo Rusticò , riporta l’ennesima conseguenza della crescita dei contagi nel periodo tardo estivo; una situazione che accade un po’ dovunque e che sta preoccupando visto che stiamo alle porte dell’Autunno in cui si prevedeva la seconda ondata di coronavirus: Il Governo ungherese ha annunciato la chiusura delle frontiere a partire dal 1° settembre, per il momento per la durata di un mese. Le restrizioni riguardano tutti i cittadini stranieri, che non potranno entrare in Ungheria. I cittadini ungheresi che tornano in patria saranno soggetti a quarantena obbligatoria, salvo effettuare 2 test PCR negativi a 48 ore di distanza l’uno dall’altro. I cittadini stranieri in possesso di permesso di ... Leggi su ildenaro

cinziaberardi1 : @Musso___ Ma davvero in Ungheria sono in pericolo democrazia, libertà di espressione, di stampa e diritti umani? Cm… - eunewsit : L’#Ungheria richiude i confini. @EU_Commission scrive a Orbán per evitare nuove azioni scoordinate. Restrizioni non… - ungherianews : Pubblicate ufficialmente le nuove regole di ingresso in Ungheria. Entreranno in vigore dal 1° settembre. - ungherianews : L'Ungheria impone nuove restrizioni sui viaggi. Le nuove misure interessano anche l'Italia. Qua tutte le info: -

Ultime Notizie dalla rete : Ungheria nuove Ungheria: "Formazione al trade e focus mirati su turismo slow e natura" Travel Quotidiano Coronavirus Lazio, i contagi non si fermano: 171 nuovi casi su 12mila tamponi

I contagi totali da inizio emergenza sono 11771: venerdì 106 nuovi casi solo a Roma. L'assessore D'Amato: “In prevalenza sono positivi di rientro” Continua a salire senza sosta il numero dei nuovi cas ...

Coronavirus nel Lazio: 171 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 106 sono a Roma. Ecco i dati di oggi

Asl Roma 1: 43 nuovi casi. Di questi, 20 sono casi di rientro: 15 con link dalla Sardegna, 2 dalla Francia, 1 dall’Abruzzo, 1 dalle Marche e 1 dalla Toscana. 5 sono casi con link familiari a casi noti ...

I contagi totali da inizio emergenza sono 11771: venerdì 106 nuovi casi solo a Roma. L'assessore D'Amato: “In prevalenza sono positivi di rientro” Continua a salire senza sosta il numero dei nuovi cas ...Asl Roma 1: 43 nuovi casi. Di questi, 20 sono casi di rientro: 15 con link dalla Sardegna, 2 dalla Francia, 1 dall’Abruzzo, 1 dalle Marche e 1 dalla Toscana. 5 sono casi con link familiari a casi noti ...