Undine, il film: trailer, premi, uscita in Italia (Di venerdì 4 settembre 2020) In uscita nelle sale Italiane Undine, film tedesco acclamato al Festival di Berlino. Scoprite di più leggendo l’articolo Presentato con successo alla 70° edizione del Festival di Berlino, Undine verrà distribuito nelle sale Italiane dal 24 settembre. Oscillando tra antica mitologia e moderna architettura berlinese, Undine racconta un amore eterno che ritorna dal passato. Sinossi Undine (Paula Beer) è una storica in un museo di Berlino, dove espone ai visitatori lo sviluppo urbano della città mediante i plastici che la rappresentano e i suoi diversi stadi evolutivi che l’hanno resa la capitale odierna. Un giorno il suo amato Johannes (Jacob Matschenz) decide di lasciarla per un’altra donna, venendo meno ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #Undine, il film: trailer, premi, uscita in Italia #ChristianPetzold #tuttotek - UBrignone : RT @WeCinema: Un’intrigante storia che racconta un amore eterno, dove l’antica mitologia si incardina nella più moderna architettura di Ber… - Astralus : Undine: trailer italiano del film di Christian Petzold (Al cinema dal 24 settembre) - toysblogit : Undine: trailer italiano del film di Christian Petzold (Al cinema dal 24 settembre) - cineblogit : Undine: trailer italiano del film di Christian Petzold (Al cinema dal 24 settembre) -

Ultime Notizie dalla rete : Undine film Undine - Un amore per sempre, il trailer italiano del film di Christian Petzold [HD] MYmovies.it Venezia 2020, la giuria: Cate Blanchett e i suoi giurati

Una presidente che non ha bisogno di presentazioni. Poi uno scrittore italiano, un divo hollywoodiano, un’attrice francese, registi e registe… La formazione della giuria di Venezia 2020 è la seguente: ...

Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.

Una presidente che non ha bisogno di presentazioni. Poi uno scrittore italiano, un divo hollywoodiano, un’attrice francese, registi e registe… La formazione della giuria di Venezia 2020 è la seguente: ...Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.