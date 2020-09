Un’azienda sta cercando un esperto di meme per 4mila euro al mese (Di venerdì 4 settembre 2020) Un’azienda sta cercando un esperto di meme per 4mila euro al mese Vi piacciono i meme? Un’azienda è disposta a pagare 4mila euro al mese per realizzare una vera e propria campagna promozionale a base di meme. Ad offrire questa particolare possibilità è Andy Goeler, vice presidente di Bud Light, un’azienda che si occupa di produrre birra a basso contenuto di zuccheri e calorie. L’annuncio è arrivato tramite una conferenza stampa: “Siamo entusiasti di assumere il primo Chief meme Officer del marchio per aiutarci a generare meme sui nostri hard seltzer”, non birre, ma bibite analcoliche gassate light al gusto ... Leggi su tpi

beppe_grillo : Un'azienda cinese sta lavorando ad uno smartphone con tecnologia Li-Fi, che può essere 100 volte più veloce rispett… - Marcell78225090 : RT @beppe_grillo: Un'azienda cinese sta lavorando ad uno smartphone con tecnologia Li-Fi, che può essere 100 volte più veloce rispetto al W… - max65bo : RT @beppe_grillo: Un'azienda cinese sta lavorando ad uno smartphone con tecnologia Li-Fi, che può essere 100 volte più veloce rispetto al W… - niccneime : RT @beppe_grillo: Un'azienda cinese sta lavorando ad uno smartphone con tecnologia Li-Fi, che può essere 100 volte più veloce rispetto al W… - Frankf1842 : RT @beppe_grillo: Un'azienda cinese sta lavorando ad uno smartphone con tecnologia Li-Fi, che può essere 100 volte più veloce rispetto al W… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’azienda sta Ritorno a scuola, insegnante di una scuola dell’infanzia positiva. 13 bimbi di 3 anni in quarantena Orizzonte Scuola