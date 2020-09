Una vita anticipazioni: Alfredo minaccia ancora Ramon che rischia grosso (Di venerdì 4 settembre 2020) Si è chiusa con un grande colpo di scena l’ultima puntata di Una vita in onda su Canale 5. Nessuno si aspettava infatti che Alfredo avesse un fidanzato! O meglio un amante, visto che l’uomo è sposato con Genoveva. Chiaramente lei sa tutto ed è questo il patto che hanno fatto…Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni iniziando dalla trama della puntata di domani, 5 settembre 2020. Nel prossimo appuntamento con la soap di Canale 5, scopriremo forse quelle che sono le intenzioni della coppia? Alfredo non aveva messo in preventivo che Ramon potesse rivelarsi un osso così duro…Genoveva invece lo aveva capito, non a caso, aveva cercato di farlo morire…Ma che cosa ... Leggi su ultimenotizieflash

NetflixIT : La vita di un fenomeno, raccontata da chi più lo ha amato. È in arrivo su Netflix una serie di 8 episodi su Ayrton… - VittorioSgarbi : Ci siamo visti per tutta una vita, eravamo dei fratelli, tutto il mondo della critica d'arte ci guardava con invidi… - LauraGaravini : La conferma dell'avvelenamento di #navalny testimonia una gestione deviata del dissenso interno da parte della… - GiuliannaFalie2 : Quello di Sir Frank Williams. Un uomo esemplare, che non si è lasciato spezzare dalle avversità di una vita destina… - giusy_tollis : RT @SeFossi_Vento: Ciò che nella vita rimane, non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti che hai vissuto e ti hanno fatto felice.… -