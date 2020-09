Una spettacolare «ronde» infernale degli oppressi (Di sabato 5 settembre 2020) Nella desolata landa di Nemat Abat l’ultima fabbrica di mattoni sta per chiudere di cinquanta che ce n’erano una volta. È Dashte Khamoush (The Wasteland), opera seconda dell’iraniano Ahmad Bahrami allievo di Kiarostami, in concorso a Orizzonti. Nella polvere e nel caldo soffocante di quella «terra desolata» lavorano famiglie intere, adulti, vecchi e bambini e perfino curdi, malvisti da tutti per la poca propensione a rispettare le regole religiose e che sono gli unici a tentare qualche debole ribellione per … Continua L'articolo Una spettacolare «ronde» infernale degli oppressi proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Il noto canale YouTube Digital Foundry ha pubblicato in queste ore un nuovo video dedicato a Crysis Remastered che, oltre a presentarci lo studio di Crytek visto dall’interno, presenta una piccola par ...

Il Cammino Balteo della Valle d’Aosta, passo dopo passo

La Valle d’Aosta è la Regione dei cammini e dei trekking. Tra i più belli c’è un tinerario tracciato di recente che è il Cammino Balteo. Un anello di quasi 350 chilometri, percorribile in entrambi i s ...

