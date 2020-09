Una pagina di diario nel nuovo singolo di Annalisa, Tsunami anticipa Nuda (audio e testo) (Di venerdì 4 settembre 2020) Il nuovo singolo di Annalisa arriva a poche settimane dal rilascio del nuovo album, Nuda, che l’artista savonese ha fissato per il 18 settembre. Del disco, conosciamo già Houseparty, Vento Dalla Luna e Graffiti, che aveva scelto come singolo promozionale. Il brano porta la firma di Davide Simonetta e Alessandro Raina e conta sulla produzione di Simonetta. Si tratta, inoltre, della trasposizione di una pagina di diario che Annalisa ha scritto in un giorno di insonnia e con i pensieri continuavano a rincorrersi. “Questa canzone – intensa e importante – nasce da una pagina di diario, che poi ho adattato a canzone, in studio. Sono frasi che mi ero appuntata una notte in ... Leggi su optimagazine

LiciaRonzulli : La piazza, il calore, la partecipazione. Anche Ieri sera a SANNICANDRO, BITETTO, PALO DEL COLLE (In provincia di… - amnestyitalia : In prima pagina su @avvenire la storia dei 5 eritrei che oggi sono arrivati in Italia dopo essere stati respinti ne… - lucasofri : Su un grande quotidiano un sondaggio sul presunto “gradimento dei leader” e “stime elettorali” occupa una pagina e… - stealoia : Un brutto errore nell’infografica sulla #Toscana a pagina 4 oggi su @repubblica. Ovviamente il candidato è Ceccardi… - PatriziaOrlan11 : RT @sara_turetta: Una sola parola mi viene, oggi, guardando la prima pagina del @Corriere: gratitudine. Per tutti gli incontri speciali fat… -

Ultime Notizie dalla rete : Una pagina Una pagina per le vulnerabilità di WhatsApp Punto Informatico Marco Baldini, 61 anni, dopo il buio rinasce e annuncia: «Diventerò papa»

Nel giorno del suo compleanno, Marco Baldini, che è nato il 3 settembre 1959, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto in bianco e nero mentre bacia il pancione della compagna e commenta: «3 ...

Beautiful anticipazioni: Sally gelosa di Flo e Wyatt potrebbe diventare una mina vagante

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda lunedì 7 settembre 2020? La soap americana non va in onda nel fine settimana al contrario di Una vita e de Il segreto che terranno compagnia al pu ...

Nel giorno del suo compleanno, Marco Baldini, che è nato il 3 settembre 1959, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto in bianco e nero mentre bacia il pancione della compagna e commenta: «3 ...Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda lunedì 7 settembre 2020? La soap americana non va in onda nel fine settimana al contrario di Una vita e de Il segreto che terranno compagnia al pu ...