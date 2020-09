Una giornata di dibattito al Forte di Bard sull’apertura della scuola all’Europa e al mondo (Di venerdì 4 settembre 2020) L’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili comunica che, mercoledì 9 settembre, dalle ore 8 alle 18, si terrà al Forte di Bard una giornata informativa dedicata a presentare le novità e opportunità del Programma Erasmus+. La giornata, organizzata in collaborazione con l’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE e l’Assessorato agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti, si rivolge a dirigenti scolastici, docenti e referenti amministrativi. Con questa iniziativa congiunta, si intende far conoscere le opportunità che le scuole hanno a loro disposizione per favorire l’internazionalizzazione della Regione, in vista della nuova Programmazione 2021 – 2027. Si propone, ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Una giornata Milano chiude male l'ottava complice caduta Wall Street

MILANO (Finanza.com) Piazza Affari inciampa sul finale dilapidando anche oggi i guadagni della prima parte di giornata. A dettare i ritmi ancora una volta è l’umore di Wall Street con nuove cospicue v ...

Giovani rossoblù in azzurro

ROVIGO - I giovani rossoblù Lorenzo Taschin, Lorenzo De Marchi e Manuel Greggio sono stati tra i protagonisti del raduno dell’Italia Under 18 tenutosi a Godo (Ravenna) nella giornata di martedì. Un ap ...

