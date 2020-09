UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 7 settembre 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 7 settembre 2020:Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata sabato 5 settembre 2020Dopo quello che è accaduto al matrimonio di Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini), la puntata (molto importante e attesa) sarà incentrata sui difficili confronti tra tutte le famiglie che in qualche modo sono vicine ai due giovani. Spazio anche a Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti), che rientra dal suo viaggio in Russia e porta con sé importanti novità. Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UN ... Leggi su tvsoap

