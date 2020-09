Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 4 settembre: il matrimonio tra Niko e Susanna (Di venerdì 4 settembre 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 4 settembre 2020. Che cosa vedremo nell’episodio in onda su Rai 3 dalle 20.40? Poggi e la Picardi stanno per pronunciare il fatidico sì in chiesa. Arriveranno fino in fondo o ci sarà qualche ostacolo? Il giorno tanto atteso è arrivato. Niko e Susanna stanno per andare davanti al sacerdote, per scambiarsi una promessa ufficiale d’amore. Gli abitanti di Palazzo Palladini sonoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

