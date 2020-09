Un “Colosso” per Amantino Mancini al Villa Nova: acquistato Maicon (Di venerdì 4 settembre 2020) Un Colosso in quarta divisione. Nuova avventura per Maicon che, a 39 anni, ha firmato per il Villa Nova Atletico Clube, squadra allenata dall'ex calciatore Amantino Mancini. L'esterno era tornato in Brasile già da 3 anni e aveva giocato prima con l'Avai e poi in Serie B con il Criciuma. Adesso, la quarta divisione per lui in compagnia di un suo vecchio compagno dei tempi dell'Inter.Maicon al Villa NovaPer il tecnico Amantino Mancini un riforzo di qualità e grandissima esperienza nonostante l'età avanzata. Maicon è stato campionissimo col Brasile e con l'Inter con il quale ha vinto lo storico Triplete del 2010 da assoluto protagonista. Dopo l'esperienza in maglia nerazzurra, ... Leggi su itasportpress

