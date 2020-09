ULTIM'ORA Sky - Il Napoli aspetta il rilancio del City per Koulibaly: pronti 75mln per chiudere, le ultime (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Napoli aspetta un nuovo assalto del Manchester City per Kalidou Koulibaly. La redazione di Sky Sport fa sapere che la prossima settimana potrebbe arrivare una nuova offerta da 75 milioni, bonus compresi, per trovare il definitivo accordo. Leggi su tuttonapoli

matteosalvinimi : ?? ULTIM'ORA I 5 Stelle in Sicilia chiedono le DIMISSIONI della Lamorgese, ormai siamo alle comiche!!! ?? Il 20 e 21… - Noiconsalvini : ?? ULTIM'ORA - CLAMOROSO: I 5 STELLE SICILIA CHIEDONO LE DIMISSIONI DELLA LAMORGESE Adesso ve ne accorgete?!? Siamo… - fanpage : ?? ULTIM'ORA - Silvio Berlusconi è stato ricoverato #4settembre - BelpassoAlberto : RT @MondoNapoli: ULTIM'ORA - SKY, Di Marzio: 'Il City si avvicina alla cifra richiesta da De Laurentiis' - - irejdoc1897 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO Juventus, nuovi contatti per Edinson Cavani Si riaggiunge alla lista degli obiettivi per l'attacco #SkyCalc… -