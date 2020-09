Ufficiale, rinviata l’apertura delle scuole. Ecco quando riapriranno (Di venerdì 4 settembre 2020) "La situazione oggi ci pare tale da non consentire la riapertura il 14 settembre". A parlare è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "I comuni ci dicono che non sono pronti a riaprire in tranquillità". "L'obiettivo della Regione Campania è arrivare a temperatura a tutti gli studenti a scuola e tampone ai soggetti che operano negli istituti scolastici, dai prof al personale. A inizio della prossima settimana prenderemo la decisione formale sull'inizio dell'anno, valutiamo la possibilità di partire dopo le elezioni regionali". "Noi – dice De Luca – abbiamo verificato una distanza enorme tra le cose decise quelle fatte. Noi stiamo facendo 100 volte in più rispetto ai nostri compiti istituzionali. Ma la situazione ad oggi è tale da non poter aprire il 14″. Il Governatore ha detto di ritenere ... Leggi su howtodofor

Il 16 ottobre p.v. Schlumberger Limited (NYSE:SLB) terrà una teleconferenza per discutere i risultati registrati dalla società nel terzo trimestre che si concluderà il 30 settembre 2020. La teleconfer ...

Wonder Woman 1984, il film con Gal Gadot sarà rinviato? Risponde Warner Bros.

In un'intervista rilasciata al The Hollywood Reporter, la CEO di Warner Bros. Ann Sarnoff, ha rassicurato i fan sull'uscita in sala di Wonder Woman 1984. Sarnoff auspica che il film possa davvero esse ...

