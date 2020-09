Ufficiale: Benfica, Darwin Nunez ha firmato (Di venerdì 4 settembre 2020) Con un comunicato Ufficiale il Benfica ha reso noto l’arrivo di Darwin Nunez. Attaccante classe ’99, l’ex Almeria ha firmato un contratto di cinque anni. Nell’ultima stagione per lui 16 reti in 32 partite. Darwin assinou contrato com o Sport Lisboa e Benfica até 2025!#DeTodosUm pic.twitter.com/t2sNR1bQd6 — SL Benfica (@SLBenfica) September 4, 2020 Foto: Benfica Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Milan, ufficiale l'ingaggio di Diaz. Occhi su Florentino Luis se sfuma Bakayoko

Milano, 4 settembre 2020 – Brahim Diaz è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Dopo le visite mediche svolte dal trequartista spagnolo nella giornata di ieri, si attendeva soltanto il comunicato ...

